В парке "Тайган" в Крыму посетительница дала покурить вейп орангутангу

Новое ЧП в парке львов "Тайган" в Крыму: посетительница дала покурить вейп орангутангу.

Сообщается, что девушка, издевавшаяся над животным, является спортсменкой и выступает на соревнованиях по боксу. Кадры, на которых она дает вейп обезьяне, попали в соцсети.

Сейчас животное обследовали, с ним все в порядке.

Напомним, на прошлой неделе львы-людоеды, которые уже растерзали одну сотрудницу "Тайгана", чуть не загрызли директора парка Олега Зубкова.