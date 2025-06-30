30 Июня 2025
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Фото: Россети Урал

Специалисты "Россети Урал" рассказали молодежи, как строить успешную карьеру в энергетике

Специалисты "Россети Урал" приняли активное участие в мероприятиях ко Дню молодежи в трех регионах присутствия компании и рассказали молодым людям, как строить успешную карьеру в энергетике

Акцент был сделан на мероприятиях в Прикамье, поскольку в 2025 году Пермь является Молодежной столицей России. Представители молодежных организаций края приняли участие в онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным. Одним из участников мероприятия стал Данил Девятков, комиссар студенческого строительного отряда "Энергия", созданного в пермском филиале "Россети Урал". Также в Перми состоялась встреча заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с рабочей молодежью региона. Участники встречи – специалисты компании"Россети Урал" – рассказали о реализации в компании мероприятий федерального проекта "Профессионалитет", собственных наработках по привлечению молодежи в сферу энергетики. Кроме того, энергетики пермского подразделения провели мастер-классы для молодежи на открытой площадке Эспланады.

(2025)|Фото: Россети Урал

В региональных столицах – Екатеринбурге, Челябинске и Перми – состоялись корпоративные профориентационные сессии с молодежью в рамках всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Сотрудники компании поделились актуальной информацией о востребованных профессиях и перспективах построения карьеры в отрасли, рассказали о программах для молодых специалистов, стажировках и возможностях трудоустройства.

Специалисты екатеринбургского подразделения "Россети Урал" организовали экскурсию на подстанцию 110 кВ "Рябина" для студентов, обучающихся по направлению "Электроэнергетика". В столице Южного Урала в День молодежи состоялось торжественное вручение дипломов будущим энергетикам – выпускникам Челябинского энергетического колледжа.

(2025)|Фото: Россети Урал


Отметим, что включенность в работу с молодым поколением – это одно из ключевых направлений деятельности Группы "Россети" по привлечению молодежи в отрасль, популяризации профессий ТЭК и реализации комплексной корпоративной молодежной политики. Компания продолжает поддерживать образовательные и карьерные инициативы, помогая молодым специалистам находить свой путь в энергетике.

Энергетики "Россети Урал" уделяют особое внимание развитию молодежи, создают благоприятные условия для профессионального становления нового поколения специалистов. Компания активно инвестирует в обучение и развитие персонала, предлагая молодым специалистам корпоративные образовательные программы и четкие перспективы профессионального роста. 

(2025)|Фото: Россети Урал

"Для нас важно не только привлекать талантливую молодежь, но и создавать условия для ее развития. Энергетика – это динамичная отрасль, где есть возможности для реализации самых амбициозных проектов. Мы рады, что в день молодежи смогли пообщаться с будущими специалистами и вдохновить их на карьеру в нашей компании", – отметил генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Теги: Россети Урал, день молодежи


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