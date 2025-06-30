В Югре зафиксирован рост заболеваемости туляремией

В Югре зафиксирован резкий рост заболеваемости туляремией, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2024 году было зарегистрировано 58 пациентов с таким заболеванием, в 2023 - ни одного.

Для того, чтобы защититься от болезни проводится вакцинация.

Туляремию переносят комары, клещи, грызуны. Заболевание не передается от человека к человеку и при своевременном лечении заканчивается выздоровлением, летальный исход возможен в запущенных случаях.