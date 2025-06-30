30 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

ВСУ с начала СВО казнили минимум 26 российских военных

Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя с начала СВО. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года", - сказано в документе.

Кроме того, более половины российских военнопленных на Украине, с которыми беседовала ООН с декабря 2024 года по май 2025 года, подвергались пыткам, пишет РИА Новости.

В феврале 2023 года представители мониторинговой миссии ООН на Украине посетили российских военнопленных в местах содержания под стражей и задокументировали их сообщения о нарушениях прав человека.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в январе того же года сообщила, что получила от родственников двух пленных российских военнослужащих кадры с издевательствами и требованием выкупа. Она призвала уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

Теги: всу, казнь, военные


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