В 2026 году на Вологодчине откроют еще одну школу креативных индустрий

Создание таких школ проводится благодаря реализации федерального проекта «Развитие искусства и творчества» госпрограммы «Развитие культуры». Это соответствует целям и задачам нового национального проекта «Семья», который инициировал Президент.

«При поддержке Министерства культуры Российской Федерации создадим еще одну точку притяжения для талантливых юношей и девушек, которые хотят учиться, создавать и развиваться в современном культурном пространстве. В 2026 году откроем новую Школу креативных индустрий на базе Бабаевской детской школы искусств – первую в Бабаевском муниципальном округе и четвертую в Вологодской области. Здесь ребята будут изучать дизайн, звукорежиссуру, фото– и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, анимацию и 3D-графику – все это совершенно бесплатно», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По итогам конкурсного отбора Вологодская область получит субсидию из федерального бюджета в размере более 28,2 млн рублей. На эти средства закупят высокотехнологичное оборудование, установят специализированное программное обеспечение, а помещения оформят с учетом фирменного стиля.

Ранее подобные объекты были открыты в Вологде и Череповце – на базе Центра дополнительного образования детей и Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени В.В. Верещагина. В этом году распахнет свои двери Школа креативных индустрий при Детской школе искусств города Красавино Великоустюгского муниципального округа.

Обучение в Школах креативных индустрий длится два года: в первый происходит знакомство со всеми направлениями современных цифровых технологий, а на втором ребята выбирают одну из дисциплин для углубленного изучения. По итогам обучения молодые люди уже имеют профессиональное творческое портфолио, умеют создавать креативный продукт и работать с заказчиками.