Уральский бизнесмен Бобров подтвердил наличие двойного гражданства

Алексей Бобров, которого связывают со свердловской коммунальной компанией "Облкоммунэнерго" и мусорным регоператором "Рифей", подтвердил наличие двойного гражданства Австрии, информация о чем появлялась еще в начале 2010-х годов.

"У меня официально есть, у [бизнес-партнера] Артема Эльбрусовича [Бикова] нет. Мы строго выполняем требования федерального законодательства о том, что конечные бенефициары должны быть более половины [контроля] без двойного гражданства, вида на жительство, а исключительно российские граждане", — сказал Алексей Бобров на встрече с журналистами.

Отметим, что в последнее время у бизнесменов Боброва и Бикова, которые считаются близкими к экс-губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, начались проблемы. На днях врио губернатора Денис Паслер заявил о расторжении концессии на строительство крупнейшего в УрФО мусорного полигона под Сысертью, которым должна была заниматься связанная с Биковым и Бобровым компания. В то же время прокуратура оспаривает передачу муниципальных электросетей компании "Облкоммунэнерго".