Бобров: расторжение концессии по мусорному полигону в Сысерти не стало сюрпризом

Бизнесмен Алексей Бобров заявил, что расторжение концессии по мусорному полигону в Сысерти, которое озвучил врио губернатора Денис Паслер, для него сюрпризом не стало.

Читайте также: Столицу Урала возьмут в окружение мусороперерабатывающими комплексами

"Мы полтора года выходили с этой инициативой, и мы вели консультацию, хотим мы этого или нет, но условия 2021 года не соответствуют сегодняшним реалиям. И здесь либо расторжение концессии, либо тотальная модернизация", - отметил Бобров.

По его словам, "каждый губернатор следует своей логике".

"Концессии нет, что будет дальше, неизвестно. Но, может, будет что-то другое", - отметил бизнесмен, добавив, что теперь он не знает, как область будет решать эту экологическую проблему.

Также Бобров провел параллели с высказыванием главы Ростеха Сергея Чемезова на недавней встрече с Владимиром Путиным.

"Может, если область разбогатеет, она решит построить это за бюджетные деньги. Поэтому, наверное, сначала будет понимание, какие возможности имеет область и какая процедура наиболее оптимальна. Объект строится 4 года, сегодня ставка 25%, за 4 года мы получаем X2, две цены объекта. Сегодня ни один субъект не идет по этому пути. Мы видели, когда Сергей Чемезов пришел к президенту, он сказал, что компания не в состоянии выполнить обязательства, которые она брала по строительству мусороперерабатывающих заводов. Основное – это экономический фактор. У нас не исключительный случай, а в контексте экономических событий пересматриваются те проекты, которые закладывались 3-4 года назад, это нормальный процесс", - добавил Алексей Бобров.

Напомним, совокупная стоимость мусорного объекта на этапе заключения концессионного соглашения составляла почти 12 млрд руб., а с учетом кредитных ставок оценивается в 25 млрд.