30 Июня 2025
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Фото: Накануне.ru

Два человека задержаны в ходе обысков в офисе "Sputnik Азербайджан"

Азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Издание Apa.az сообщает, что в МВД республики считают задержанных сотрудниками ФСБ России, работающими в агентстве. Само агентство является "дочкой" российского государственного МИА "Россия сегодня".

Также азербайджанские СМИ отмечают, что в феврале этого года власти приостановили работу "Спутника", но новости на сайте агентства продолжали выходить.

Приостановка работы "Спутника" была связана с тем, что власти Азербайджана хотели соблюсти паритет в работе государственных медиа: сколько российских журналистов от "России сегодня" работает в республике – столько же должно работать и в РФ представителей государственного холдинга "Азертадж".

Теги: азербайджан, Sputnik Азербайджан, фсб


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