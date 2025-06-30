Два человека задержаны в ходе обысков в офисе "Sputnik Азербайджан"

Азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Издание Apa.az сообщает, что в МВД республики считают задержанных сотрудниками ФСБ России, работающими в агентстве. Само агентство является "дочкой" российского государственного МИА "Россия сегодня".

Также азербайджанские СМИ отмечают, что в феврале этого года власти приостановили работу "Спутника", но новости на сайте агентства продолжали выходить.

Приостановка работы "Спутника" была связана с тем, что власти Азербайджана хотели соблюсти паритет в работе государственных медиа: сколько российских журналистов от "России сегодня" работает в республике – столько же должно работать и в РФ представителей государственного холдинга "Азертадж".