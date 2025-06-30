В Перми после банкета выпускников были госпитализированы шесть человек

В Перми результате отравления в банкетном зале White Hall, где выпускники праздновали окончание школы, были госпитализированы шесть человек, в их числе один ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

Состояние взрослых - средней степени тяжести, состояние ребенка - удовлетворительное.

Напомним, 25 июня были зафиксированы обращения граждан в больницу с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. Всего на ухудшение самочувствия после посещения банкета жаловалось около 30 человек, в их числе выпускники, их родители и учителя.

Прокуратура проводит проверку, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.