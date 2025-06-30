Андрей Трубецкой: В Сургутском районе в этом сезоне отремонтируют 6,4 км автодорог

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой рассказал о ходе ремонта автомобильных дорог в муниципалитете. Запланированы работы в нескольких поселениях – Федоровском, Солнечном, Ляминой, а также на межселенной территории.

"В этом году под капитальный ремонт попадает более 6,4 км автодорог. Общая сумма заключенных контрактов – свыше 363 млн рублей. Из них более 151 млн – из бюджета муниципалитета, ещё 211 млн рублей – из окружной казны", - сообщил Андрей Трубецкой.

Уже завершены работы на участке протяженностью 2 км от ЗСК до фермерского хозяйства "Сайгатина".

"Полностью обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, установлены знаки и барьерное ограждение. Работы выполнены досрочно. Ведётся устройство основания на проезде к базе отдыха Сургутского ЗСК. Идёт отсыпка откосов и расчистка подъезда к Солнечному. Здесь предусмотрены также тротуар, освещение и замена водопропускных труб", - пояснил Андрей Трубецкой.

Подготовительные работы начались на улице Московской в Фёдоровском.

В июле стартует второй этап – от улицы Ломоносова до автодороги на ПГК "Автомобилист". В планах – ремонт дороги от ДНТ "Восточное" до Северного обхода Сургута. Кроме того, до конца лета выполнят механизированную планировку грунтовой проезжей части на 13-м км автодороги, ведущей к Горному. Дополнительно щебнем будут отсыпаны места перелива вод. Также щебнем будет укреплена проезжая часть по ул. Центральная в Югане. Общая стоимость этих работ – свыше 3,3 млн руб., написал Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".