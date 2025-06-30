Бобров рассказал, что будет на месте мусорного полигона в Сысерти

Бизнесмен Алексей Бобров заявил, что на месте мусорного полигона в Сысерти, скорее всего, будет какое-то предприятие. Однако пока ничего не ясно.

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"Мы этот участок собирали 20 лет без умысла, что там будет полигон. Скорее всего, там будет какое-то предприятие. Рассматривалось строительство фермы, но решение не было принято. Потому пока пауза", - рассказал Бобров.

Также бизнесмен прокомментировал, являются ли он и его партнер Артем Биков "австрийскими гражданами".

"У меня официально есть, у Бикова официального гражданства нет", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти Свердловской области расторгнут концессию на строительство мусоросортировочного комплекса в Сысертском районе. Об этом заявил врио губернатора региона Денис Паслер.

По словам Паслера, "в концессии было немало моментов, по которым мы двигаться не можем". От реализации проекта в принципе власти области не отказываются, но новая концессия будет заключена на других условиях и с подбором другого места.