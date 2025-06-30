Прокуратура начала уголовное преследование в отношении Дудя*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Юрия Дудя*.

Ведомство направило следствию материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Дудю* грозит до двух лет по статье 330.1 УК РФ — за публикацию материалов без соответствующей пометки.

В августе 2024 года Таганский райсуд Москвы оштрафовал блогера за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 40 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube журналист потерял около 100 млн руб. Больше половины рекламы у Дудя* были от российских компаний.

*внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ