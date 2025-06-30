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Фото: Денис Синяков/Reuters/Scanpix

Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался оспорить пожизненное

Пожизненно осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" Зелимхан Аушев* пытался отменить назначенное ему наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

Аушев* обратился в суд с иском о признании его прав нарушенными. В заявлении он указывал, что назначенное ему наказание "де-факто является неснижаемым" и лишает возможности освободиться. Осужденный посчитал это унижением человеческого достоинства и причинением нравственных страданий.

Суд первой и апелляционной инстанции не удовлетворили требования Аушева*, Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил отказы в иске и прекратил производство по делу.

В 2013 году Верховный суд (ВС) РФ изменил приговор по делу о подрыве "Невского экспресса", согласно которому четверо из десяти фигурантов дела получили пожизненные сроки заключения, остальные шесть человек получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Скорый поезд Москва - Санкт-Петербург был подорван и потерпел крушение на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года. Погибли 28 человек, более 90 были ранены. 29 ноября на месте крушения сработала вторая, менее мощная бомба. В результате пострадали следователи, которые осматривали территорию.

Десять подозреваемых в теракте были захвачены в ходе спецоперации в ингушском селе Экажево в марте 2010 года.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: невский экспресс, фигурант, пожизненное наказание


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