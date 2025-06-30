Глава Екатеринбурга провел оргкомитет по подготовке к "Иннопрому-2025"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по подготовке к проведению международной промышленной выставки "Иннопром-2025".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, члены оргкомитета обсудили концепцию стенда администрации города. Планируется проведение панельных сессий, экспертных дискуссий, "круглых столов" и международных встреч. Орлов поручил организовать всю подготовительную работу на самом высоком уровне.

Для посетителей выставки в дни проведения "Иннопрома" будут организованы специальные автобусные рейсы. График движения автобусов от станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 7 по 9 июля – с 8:30 до 18:50, а 10 июля – с 8:30 до 17:50.

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025" пройдет с 7 по 10 июля. Главной темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страна-партнер этого года – Саудовская Аравия.