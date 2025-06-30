Состоялось торжественное вручение серебряных медалей калужским выпускникам

Медали за особые успехи в учении II степени 154 школьникам вручили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и министр образования Калужской области Александр Аникеев.

Педагоги, которые обучали выпускников, были награждены благодарственными письмами.

«Вы прошли долгий путь, завершили очень важный этап в жизни, добились больших успехов в учёбе. Сейчас перед вами открыты все двери, вы можете поступить в любые ВУЗы, выбрать профессию по душе. Желаю вам найти себя во взрослой жизни, реализовать свои таланты и способности, стремиться стать лучшими в своей профессии и приносить пользу людям. Вы – наша гордость, в родном городе вас всегда любят и ждут!» – обратился к выпускникам Юрий Моисеев.