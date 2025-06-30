Плановый рост тарифов на ЖКХ в Тюменской области составит 13-19%

Директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков высказался об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 июля.

"Традиционное ежегодное повышение стоимости коммунальных услуг в муниципалитетах области составит 13-19%. Для большинства жителей Тюмени коммунальный платеж увеличится не более чем на 15%", - цитирует Карташова информационный центр правительства региона.

Для иллюстрации роста взята квартира площадью 54 "квадрата", где живут трое людей. В этом случае платёж в неотопительный период вырастет на 662 руб./месяц, в отопительный сезон – на 1 тыс. 66 руб./месяц.

В 2024 г. власти поддерживали жителей после повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Тогда их подняли также с 1 июля. В бюджете области на 2024 г. на поддержку жителей заложили почти 7 млрд руб.

"В бюджете Тюменской области на 2024 г. предусмотрено почти 7 млрд руб. Это позволяет применять для населения льготные тарифы, которые существенно ниже экономически обоснованных. Например, в Тюмени в 2024 г. жители платят за тепловую энергию на 20% ниже экономически обоснованного тарифа, за воду – на 30% меньше, за водоотведение – только половину", - сказал тогда директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.