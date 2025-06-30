Турагент выплатит более 150 тысяч туристам, опоздавшим на рейс

Турагента ООО "ТТ-Трэвел" через суд заставили выплатить компенсацию семье из Ивделя, опоздавшей из-за него на рейс. Подробнее о том, что произошло рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Татьяна приобрела две путевки в Анталию за 162 тыс. рублей в указанном турагентстве, однако, прибыв в аэропорт "Кольцово", семья узнала, что их рейс был перенесен и самолет уже улетел. Выяснилось, что туроператор был в курсе переноса, однако уведомлять об этом своих клиентов не стал. Тогда Татьяна приобрела билеты за 103 тыс. 420 рублей, а по возвращении потребовала у агентства возместить ей убытки, однако была проигнорирована.

Семья обратилась в Ивдельский суд, требуя взыскать с ООО "ТТ-Трэвел" потраченные на билеты деньги. Суд установил, что турагент не стал сообщать об изменении в расписании, так как считал, что это забота туроператора. Однако, согласно договору, именно турагент должен информировать туристов о любых изменениях в туристском продукте. В связи с этим суд удовлетворил требования истца о взыскании убытков – 103 тыс. 420 рублей.

Помимо этого, на основании закона "О защите прав потребителей" суд взыскал с ответчика штраф в размере 50% от присужденной суммы или 51 тыс. 710 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Турагентство попыталось обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако тот, сославшись на закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" оставил решение суда первой инстанции в силе. Решение уже вступило в законную силу.