Глава ВЦИОМ: Люди сильно поглупели

В условиях стремительного развития информационных технологий люди сильно поглупели. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя популярность разного рода магических услуг.

"Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас ИИ подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели", — сказал он "Газете.ру".

По его мнению, признаки поглупения очевидны: у молодежи нет памяти, потому что в любой момент можно зайти в интернет и кажется, что ничего и не нужно помнить. С одной стороны, доступ к знаниям огромный, но люди умственно деградируют. Этим объясняется популярность магического мышления вроде карт таро или астрологии.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту о запрете рекламы услуг тарологов, только за 2024 год россияне потратили на услуги тарологов, астрологов и нумерологов больше двух триллионов рублей.

Историк Андрей Фурсов говорит, что уже несколько десятилетий в мире происходит процесс дерационализации сознания и продвижения магического мышления через кино, литературу и пр.