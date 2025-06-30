Сына актера Демчога приговорили к двум годам колонии за дропперство

Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына известного актера Вадима Демчога (сериал "Интерны").

Вильяма Демчога признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции сообщили также, что истец отказался от гражданского иска.

20-летний Демчог-младший занимался дроппингом – обналичкой денег сомнительного происхождения. Деньги на карту молодого человека поступали от обманутых граждан, после обналички он передавал большую часть средств своим подельникам.