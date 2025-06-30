Песков: Москва сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге

Москва "искренне сожалеет" о решениях Баку по отмене мероприятий по линии РФ в связи с задержаниями выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые по мнению азербайджанской стороны послужили причиной для таких демаршей", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Баку перешел к эскалации конфликта с Россией – после задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана по уголовному делу. После этого МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ, официальные российско-азербайджанские мероприятия и визиты были отменены. Также Минкультуры республики отменило выступления всех российских звезд и коллективов. 30 июня азербайджанская полиция пришла с обысками в офис агентства "Sputnik Азербайджан".