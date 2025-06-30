Власти Азербайджана молчат по поводу происходящего в агентстве Sputnik – МИД РФ

Российские дипломаты уже более двух часов не могут связаться с журналистами агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Их телефоны недоступны, попасть в офис не дают азербайджанские силовики, оцепившие здание, где располагается редакция.

"Россия проинформировала о ситуации с журналистами Sputnik МИД и силовые структуры Азербайджана, но ответа не последовало", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что среди журналистов агентства есть граждане РФ.

О причинах следственных действий не сообщается. Азербайджанское агентство Trend ранее сообщало, что власти приостановили работу "Sputnik Азербайджан", однако новости на сайте агентства продолжали выходить. Агентство входит в российский государственный холдинг МИА "Россия сегодня".