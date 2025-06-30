В Прикамье юрлицам облегчили подключение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций

В Пермском крае для юридических ли заработал единый портал, который облегчит процедуру присоединения к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций.

Новая система позволит юридическим лицам подавать заявки на подключение к электричеству, газу, теплу, водоснабжению и водоотведению через один ресурс, что упростит процесс и сократит сроки подключения. Весь процесс – от подачи заявки до подписания договора о технологическом присоединении – осуществляется онлайн.

Кроме того, можно в режиме реального времени отслеживать статус рассмотрения заявок и взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями по направленным документам, сообщает минстрой Пермского края.