ЦБ в июле может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки больше, чем на 1%

Центральный банк России на июльском заседании совета директоров может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки больше, чем на 1%, но при условии, что поступающие данные будут говорить в пользу такого решения, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - цитирует Заботкина "Интерфакс".

При этом Заботкин не исключает и других вариантов изменения ставки или ее сохранения на текущем уровне (в 20%).