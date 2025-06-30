Беспилотник ударил по зданию школы в Белгородской области

Беспилотник атаковал здание школы "Формула успеха" в селе Таврово Белгородской области.

Коптер попал в один из классов, он не сдетонировал. В помещении в этот момент никого не было, сообщили ТАСС в администрации села.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в здании пробита стена и поврежден потолок. Предварительно, пострадавших нет.

28 июня в поселке Волоконовка в Белгородской области после атаки беспилотника начался пожар. Предположительно, горела электроподстанция. Гладков заявил, что села в Волоконовском районе были атакованы девятью беспилотниками, один из которых удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.