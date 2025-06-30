30 Июня 2025
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: itforum.admhmao.ru/2025/

Изоляции России не вышло: в Югре XVI IT-форум собрал представителей 48 стран

В Югре прошёл XVI IT-форум с участием стран ШОС и БРИКС. Несмотря на санкции, мероприятие стало международным. Оно собрало экспертов из различных регионов мира. Впервые представлена страна-партнёр, которой стал Узбекистан. О том, как прошёл форум, читайте в материале Накануне.RU.

XVI международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС – авторитетная площадка для диалога российских и международных экспертов по актуальным тенденциям IT-отрасли. В этом году форум прошёл в Ханты-Мансийске 25-27 июня. Миссия форума – определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран-участниц во время цифровых преобразований и актуальных технологических изменений. Масштабное мероприятие объединило участников из 53 субъектов России и 47 стран, в том числе из Зимбабве, Киргизии и Никарагуа, а также представителей посольств Анголы и Сьерра-Леоне в России. Впервые представлена страна-партнёр – Узбекистан.

Открытие форума состоялось в КТЦ "Югра-классик" 25 июня. Во время него передано несколько приветствий участникам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал текстовое обращение, в котором отметил роль нашего государства на международной арене в сфере укрепления информационной безопасности. По видеосвязи к участникам обратился уральский полпред Артём Жога, который напомнил, что президент России определил цифровую трансформацию как одну из самых важных национальных целей развития, а принятые меры поддержки отечественной IT-отрасли обеспечили ее проникновение во все сферы жизни. По мнению губернатора Югры Руслана Кухарука, для округа цифровизация является одним из приоритетов развития региональной экономики, поскольку 40% всей российской нефти добывается именно в ХМАО.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на IT-форуме, состоявшемся в Ханты-Мансийске 25-27 июня 2025 г.(2025)|Фото: itforum.admhmao.ru/2025/

Частью первого дня форума стала главная пленарная сессия "Мир, основанный на данных". Эксперты обсудили применение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики, а также затронули вопросы информационной безопасности и международного сотрудничества. Первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось отметил, что в представляемой им стране 2,8 тыс. компаний-резидентов IT-парка, из которых 169 – с российским капиталом.

Достижениями в сфере цифровизации поделился и заместитель министра цифрового развития Киргизии Замирбек Кожомуратов. В госорганах этой республики на 90% внедрен электронный документооборот, а в ближайшее время панируется принять первый в мире цифровой кодекс, который объединит в себе сразу пять законов. В конце пленарной дискуссии подписаны различные соглашения.

Одной из главных тем форума, которая "красной нитью" прошла через все дни мероприятия, стала кибербезопасность. Проходили сессии, мастер-классы и встречи для молодёжи, целью которых было совершенствование механизмов защиты данных. Основные тренды в сфере кибербезопасности обозначил президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

IT-форум, состоявшийся в Ханты-Мансийске 25-27 июня 2025 г.(2025)|Фото: itforum.admhmao.ru/2025/

"Тренд первый – это требование технологического суверенитета. В будущем будут хорошо себя чувствовать страны, которые научились дружить с соседями и друг с другом. У России это сейчас получается. Второй – сейчас мы стоим на пороге цифрового НАТО, в основе которого будут безлюдные интеллектуальные технологии", – сказал он.

Третий тренд, который отметил спикер, – работа с ИИ, который может служить как мошенникам, так и обычным людям. Масалович подчеркнул, что нужно усиленно бороться с кибертерроризмом, научиться защищать нейросети от атак. Как отмечали эксперты, кибербезопасность давно перестала быть связана исключительно с кибернетикой и IT-сферой. Теперь это касается всех сфер жизни: экономики, власти, промышленности. По мнению экспертов, сейчас особенно важно развивать у подрастающего поколения навыки информационной безопасности.

Мероприятия форума объединили 25-27 июня объединил на своей площадке в офлайн и онлайн-мероприятиях более 5 тыс. представителей госсектора, экспертного сообщества и бизнеса из 53 субъектов России и 47 стран, в том числе стран БРИКС и ШОС в полном составе. Представители 25 государств посетили площадку в очном формате.

IT-форум, состоявшийся в Ханты-Мансийске 25-27 июня 2025 г.(2025)|Фото: itforum.admhmao.ru/2025/

Три дня эксперты обсуждали применение ИИ в различных отраслях, вопросы информационной безопасности, реализацию нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также направления международного сотрудничества. На полях форума было подписано около 20 соглашений о сотрудничестве в сфере международных отношений, кибербезопасности, внедрения и использования технологий ИИ, создании передовых цифровых платформ и продуктов.

Организатором форума выступило правительство Югры. Генеральные партнеры: ЛУКОЙЛ, ПРАЙМ ГРУП, Ростелеком. Инвестиционные партнеры: "Салым Петролеум Девелопмент", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Газинформсервис", "Джемс Девелопмент", "Иннотех", SK-IT, "Форс-Центр разработки", "Швабе-Москва".

IT-форум, состоявшийся в Ханты-Мансийске 25-27 июня 2025 г.(2025)|Фото: itforum.admhmao.ru/2025/

IT-форум, состоявшийся в Ханты-Мансийске 25-27 июня 2025 г.(2025)|Фото: itforum.admhmao.ru/2025/

Теги: Югра, Ханты-Мансийск, IT-форум


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