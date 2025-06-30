В СКР подтвердили смерть двух фигурантов в ходе задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

В СКР подтвердили смерть двух граждан РФ во время рейда с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

"По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов", - отметили в СКР.

По данным ведомства, рейд с задержанием проходил в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, орудовали в Екатеринбурге. Среди их преступлений:

убийство в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран;

покушение на убийство по найму Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году;

убийство в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения.

Мотивом, считает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Всего по делу было задержано шесть граждан РФ: Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, Сафаров Акиф Мохбалы оглы и Сафаров Аязу Мохбалы оглы. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен.

"По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы. Также в ходе следствия проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений", - рассказали в СКР.

Помимо этого, для наиболее полного, всестороннего и объективного расследования, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, дело передано в главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, что после произошедшего Азербайджан пошел на обострение конфликта с Россией. Накануне стало известно, что на фоне инцидента на Урале, Баку отменил ранее запланированный визит российского вице-премьера Алексея Оверчука. Также были отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия: концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.