На востоке Москвы взорвался и загорелся контейнер с дизельным котлом

На востоке Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв дизельного котла, из-за которого начался пожар.

Инцидент произошел на улице Плеханова. Сначала сообщалось, что взорвался автомобиль, но в итоге в МЧС сообщили о возгорании в металлическом контейнере (где, предположительно, находился котел).

Информации о пострадавших пока не поступало, добавили в МЧС по Москве.

Между тем, очевидцы сообщают, что огонь от горящего контейнера перекинулся на соседнее здание – гостиницы Hotel Perovo Plaza, горит фасад первого-третьего этажей.