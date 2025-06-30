В СПЧ заявили, что у диаспор в России "особый статус"

После резкой реакции Азербайджана на задержания "представителей азербайджанской диаспоры" в России 27 июня стало ясно, что давление на Россию по поводу мигрантов со стороны бывших советских республик стало нормой. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестованы несколько выходцев из Азербайджана по уголовному делу об убийствах, совершенных в середине 2000-х. Азербайджан занял очень жесткую позицию: парламент отменил визит в Москву на заседание совместной комиссии, были отменены все культурные мероприятия, связанные с Россией.

Кабанов уверен, что это явное проявление недружественности. Наши правоохранители на законных основаниях пресекли многолетнюю преступную деятельность "авторитетной" азербайджанской ОПГ. И в ответ Москва получила такое.

"Диаспоры/этнические ОПГ, этноолигархи, а также элиты тех стран, куда они в громадных объемах выводят деньги из России, уже привыкли к своему особому статусу - безнаказанности и "сверхгуманности" со стороны нашей правоохранительной и судебной систем. Они возомнили, что на нашу страну можно надавить и грозно "потопать ножками", чтобы в России и дальше продолжился этнический беспредел, этнический бандитизм и разграбление этнической преступностью/этническими олигархами нашей страны", - написал эксперт.

Он уверен, что необходимо и дальше бороться с преступным группами, в том числе азербайджанскими.

Коллега Кабанова по СПЧ Марина Ахмедова отмечает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ни словом не упрекнул Израиль, когда тот интенсивно обстреливал иранские Тебриз и Ардебиль, где проживают большие азербайджанские общины. Зато в России задержание преступников вызвало такую реакцию. Она считает, что в каждом народе есть преступники. Но сам Алиев, не дождавшись результатов расследования, почему-то бросается их защищать.