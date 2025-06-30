В Баку проходят обыски в агентстве "Sputnik Азербайджан"

Азербайджанская полиция проводит обыски в офисе агентства "Sputnik Азербайджан", информацию подтвердили в МВД республики, передает Trend.

Некоторое время назад работа "дочки" МИА "Россия сегодня" в Азербайджане была приостановлено. При этом сотрудники компании продолжали работу.

Ранее Баку перешел к эскалации конфликта с Россией – после задержания в Екатеринбурге на прошлой неделе выходцев из Азербайджана по уголовному делу. После этого МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ, официальные российско-азербайджанские мероприятия и визиты были отменены, также Минкультуры республики отменило выступления всех российских звезд и коллективов.