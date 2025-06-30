Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", находится в тяжелом состоянии
Двухлетний ребенок, пострадавший в "Шереметьево", до сих пор находится в тяжелом состоянии.
"Отмечается положительная динамика", - сообщили РИА Новости в минздраве Московской области.
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, куда доставили мальчика после инцидента, делают все возможное для его выздоровления, добавили в ведомстве.
Напомним, 23 июня 31-летний гражданин Белоруссии, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол. У ребенка переломы позвоночника и черепа и закрытая черепно-мозговая травма.
Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Как сообщил Следственный комитет РФ, объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог.