Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", находится в тяжелом состоянии

Двухлетний ребенок, пострадавший в "Шереметьево", до сих пор находится в тяжелом состоянии.

"Отмечается положительная динамика", - сообщили РИА Новости в минздраве Московской области.

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, куда доставили мальчика после инцидента, делают все возможное для его выздоровления, добавили в ведомстве.

Напомним, 23 июня 31-летний гражданин Белоруссии, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол. У ребенка переломы позвоночника и черепа и закрытая черепно-мозговая травма.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Как сообщил Следственный комитет РФ, объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог.