В УрФУ ужесточат требования к иностранным студентам

Уральский федеральный университет собирается ужесточить требования к иностранным студентам, но в то же время пересмотреть адаптивные программы для их комфорта во время обучения. Последнее может снизить количество неприятных инцидентов, связанных с иностранцами в стенах вуза. Об этом заявил и.о. ректора УрФУ Илья Обабков.

"У нас 5 тыс. иностранных студентов. По статистике не может от них не быть событий, как положительных, так и негативных. Безусловно, это задача трех блоков работы: проректор по международной деятельности, по воспитательной деятельности и институт. Там и там формируются команды сопровождения студентов - без этого никак. Более того, я думаю, будет небольшой пересмотр адаптивных программ, на которых иностранцам обучаться более комфортно. Есть такой опыт ряда институтов, и я воспринимаю его как положительный. У вас же школьная база была немножко другой, плюс языковые барьеры. Требования к русскому языку сейчас вырастут, и нам тоже нужно немножко строже будет к этому относиться", - отметил ректор.

При этом Обабков уверен, что количество иностранных студентов в УрФУ не снизится, а напротив, будет расти. Он выразил надежду, что более строгие требования приведут в вуз более высокоуровневых абитуриентов, среди которых точно есть таланты.

"На прошлых местах работы я видел таких из Вьетнама, Африки, и там уровень мотивации, подготовки, даже на уровне выхода с бакалавриата, высоченный. Надо звать их в магистратуру", - добавил Обабков.