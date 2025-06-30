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Фото: Накануне.RU

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру по поводу задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила об обращении к ней коллеги из Азербайджана Сабины Алиевой "по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня".

" Обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу. Держу ситуацию на контроле, нахожусь в постоянном контакте с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая, в свою очередь, тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестованы несколько выходцев из Азербайджана по уголовному делу об убийствах, совершенных в середине нулевых. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ и потребовал объяснений.

Теги: татьяна москалькова, генпрокуратура, азербайджан


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