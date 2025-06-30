Баку назвал провокацией заявление диаспоры в России

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой назвал фейком пост Telegram-канала "АДР–Азербайджанская диаспора России" с критикой политики Баку в отношении Москвы, сообщает "Коммерсант".

В госкомитете подчеркнули, что данная публикация является "провокационным заявлением" и не связана с азербайджанской общиной в России.

В посте говорилось, что власти Баку занимаются "политиканством", нацеленным на подрыв отношений с Москвой, вместо поддержки своих граждан в России.

Напомним, в Екатеринбурге несколько выходцев из Азербайджана были задержаны 27 июня в ходе рейда силовиков. Все задержанные стали фигурантами дела об убийствах и покушениях на убийства. Эпизоды относятся к 2001, 2010 и 2011 гг. Задержания привели к международному скандалу - в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах РФ в Баку. Российский МИД крайне сдержанно отреагировал на происходящее, заявив, что подробности сообщат правоохранительные органы. Между тем, азербайджанская сторона заявляет о смерти двух человек при проведении следственных действий.

Министерство культуры Азербайджана отменяет все культурные мероприятия, связанные с Россией.