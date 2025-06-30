30 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Детей-сирот в России стало немного меньше - доклад детского омбудсмена

В России около 358 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это меньше, чем было в 2022 году (375 тыс.), сообщается в докладе уполномоченного по правам детей при президенте России. Таких детей чуть более 1% от общего числа детей.
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Из них в замещающих семьях проживали 307 тыс., еще почти 30 тыс. находились в организациях для детей-сирот. Выявлено детей-сирот 13 тыс., а детей, оставшихся без попечения родителей, - 26 тыс. Это также несколько меньше, чем было в 2022 году. Более 21 тыс. родителей были лишены родительских прав, еще почти 7 тыс. - ограничены в родительских правах. Здесь по цифрам тоже небольшая, но положительная динамика.

В докладе говорится, что в сфере профилактики социального сиротства есть системные проблемы:

• нет единого координирующего центра принятия решений на федеральном уровне;
• основным является карательно-обвинительный подход во взаимодействии с родителями, что приводит к низкому уровню доверия граждан органам опеки;
• нехватка необходимых компетенций и мотивации у специалистов субъектов системы профилактики;
• непонимание негативных последствий разлучения детей с родителями, а также недостаточное развитие нестационарных форм помощи семьям с детьми без разлучения и др.

Отмечается, что, несмотря на это, с марта 2023 года по апрель 2025 года удалось на 28% снизить долю детей до четырех лет в детских учреждениях. Правда, в последние годы на 10-15% снизилось и количество родившихся.

Детский омбудсмен считает, что нужно создать межведомственную рабочую группу для координации работы в сфере семьесбережения и профилактики социального сиротства. Она должна разработать и реализовать план мероприятий по развитию системы помощи семьям, чтобы сократить долю детей, воспитывающихся вне родной семьи, а также детей, находящихся в стационарных учреждениях.

Теги: сироты, дети


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