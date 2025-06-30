Георгий Филимонов сообщил - 271 алкомаркет, 30 наливаек и 56 вейп-шопов прекратили деятельность на Вологодчине

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил свежие данные по реализации областного закона об ограничении продажи алкогольной продукции за июнь этого года.

«На сегодняшний день 271 алкомаркет из 610, работавших на территории региона, закрылись. Держим на контроле ситуацию с «наливайками». Всего в Вологде и Череповце было 86 подобных объектов, из которых 30 уже закрылись. Работу продолжаем», – сказал Георгий Филимонов.

В качестве альтернативы Правительство региона предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства программу перепрофилирования «5-3-3». Так, через областной Фонд микрокредитования субъектам МСП выдается сумма до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года, чтобы перепрофилировать алкомаркет в заведение общепита.

Как сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, на сегодняшний день выданы уже семь займов на общую сумму в 28,25 миллиона рублей на открытие новых точек общественного питания в Вологде, Кириллове, Липином Бору, Грязовце и Шексне. Еще пять заявок остаются в работе.

Особое внимание на Вологодчине уделяется профилактике рынка вейп-продукции. Уже закрылись 56 вейп-шопов из 316, из них 21 точка прекратила свою деятельность за два дня – с 26 по 28 июня. Правительство области также готово оказать помощь в перепрофилировании бизнесу, торгующему вейпами и никотиносодержащей продукцией, и сейчас прорабатывает алгоритм предоставления такой меры поддержки.