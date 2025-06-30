"Чаще выбирают инженерные специальности": В УрФУ обучается 29 участников СВО

На сегодняшний день в Уральском федеральном университете обучается 29 участников СВО и 318 детей, чьи отцы сейчас находятся на спецоперации. Об этом сообщил новый ректор вуза Илья Обабков. По его словам, чаще всего бывшие бойцы (25 из 29) выбирают инженерные специальности, что, вероятно, обусловлено их жизненным опытом.

Их дети, отметил ректор, в половине случаев также отдают предпочтения инженерии - 53%, а остальные идут в гуманитарии.

"Квоты выделены, мы все выдаем, все по закону. Выбор инженерных специальностей, наверное, исходит из того жизненного опыта, который бойцы пережили", - предположил Обабков.

Напомним, что среди квот для участников СВО и их детей в УрФУ предусмотрены: