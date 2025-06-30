Глава Ноябрьска отменил развлекательные мероприятия в связи с гибелью пяти человек в ДТП

Глава Ноябрьска Алексей Романов отменил развлекательные мероприятия в связи с гибелью пяти человек в ДТП на трассе Сургут - Салехард, передает корреспондент Накануне.RU.

"Среди погибших и пострадавших есть дети. Это страшная трагедия для нашего города. Скорбит весь Ноябрьск. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь утраты. За жизни четверых пострадавших борются врачи, делают все возможное. Дал поручение отменить все увеселительные мероприятия - они неуместны. Город окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 28 июня, в 19.38 на 297 километре Сургут - Салехард. По данным окружного ГАИ, водитель автомобиля ГАЗ, выполняя маневр обгона впереди движущегося КамАЗа, совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai, после чего ГАЗа столкнулся с КамАЗом.

Погибли водитель, пассажир и двое детей в автомобиле Hyundai, а также пассажир ГАЗа. Два пассажира автомобиля Hyundai, водитель и пассажир ГАЗа были госпитализированы.