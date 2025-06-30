Юрий Моисеев поздравил выпускников калужских школ

В Калуге прошёл День выпускника.

Вчерашние школьники возложили цветы к Вечному огню, а затем прошли торжественным шествием от площади Победы до площади Старый Торг.

Вместе с выпускниками в колонне шли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, руководители подразделений Горуправы и педагоги. Также в Калуге прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.

«Энергичные, одарённые, полные перспектив — как же радостно видеть, какими талантливыми и устремлёнными растут наши молодые калужане! Общаясь со школьниками, студентами и начинающими профессионалами, понимаешь: страна может быть спокойна за своё будущее. Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи, а выпускников — с вступлением во взрослую жизнь! Детские мечты остались позади, но теперь перед вами открыты все дороги. Новые знания, профессиональные вершины, крепкие семьи — пусть удача будет вашим верным спутником! Смело идите к своим целям, творите и добивайтесь невозможного! Ваши успехи — наша общая гордость», – поздравил выпускников и молодых калужан Юрий Моисеев.