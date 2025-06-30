В Калуге прошла 39-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

В 39-ой конференции регионального отделения партии "Единая Россия" Калужской области приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской Думы – члены фракции «Единая Россия».

В ходе конференции были определены партийные кандидаты на грядущих выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

«Вместе с коллегами единогласно поддержали выдвижение Владислава Шапши на пост главы региона. Также единогласно были утверждены партийные списки кандидатов в депутаты областного парламента по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам», – сообщил Юрий Моисеев.