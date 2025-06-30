Родители - за регистрацию детей в соцсетях после 14 лет

Только после 14 лет ребенку можно регистрироваться в соцсетях. Так считают большинство российских родителей, показал опрос SuperJob.

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Либерально настроенных родителей очень мало. Только 5% считают, что это можно делать в любом возрасте, 3% - что в 7-9 лет. Еще 13% отмечают, что регистрироваться можно в 10-12 лет. В сумме 21%. Остальные, то есть подавляющее большинство родителей, против раннего заведения аккаунтов в соцсетях. 30% родителей назвали возраст 13-15 лет, 26% - 16-17 лет. Еще 13% считают, что заводить аккаунты в соцсетях вообще не стоит. В сумме 69%.

С 2019 года результаты изменились слабо. При этом погружение детей и подростков в соцсети выросло. Так, если шесть лет назад только 23% детей до 9 лет имели аккаунты, то сегодня - 32%. 2019 году 27% подростков 13-15 лет имели аккаунты, которые не контролировались родителями, сегодня эта цифра увеличилась до 37%. В возрасте 16-17 лет - с 36% до 49%. Интересно, что в два раза (с 3% до 6%) выросла доля подростков 16-17 лет, которые не зарегистрированы в соцсетях и родители которых говорят, что им это неинтересно.

Что касается времени нахождения в соцсетях, то родители стали меньше его контролировать. Если до 9 лет это делают 75% родителей, то к 16 годам - всего 26%. Уже с 13 лет более половины родителей не контролируют время пребывания детей в соцсетях.

О правилах поведения в соцсетях говорят примерно три четверти опрошенных родителей, причем женщины несколько чаще мужчин. Самым опасным родители считают общение с незнакомцами, так ответили 59%. На втором месте - передача персональных данных и контактов (33%). Другие риски заметно меньше беспокоят родителей.

Как сообщалось, почти половина россиян (46%) поддержала бы запрет доступа детей к соцсетям. Сторонников запрета стало несколько больше. А вот за ограничение доступа детей к соцсетям выступают три четверти россиян, показал опрос детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.