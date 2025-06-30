Виталий Хоценко дал старт отбору муниципалитетов на звание «Молодёжная столица Омской области»

В регионе стартовал новый региональный конкурс муниципальных образований на присуждение почётного звания "Молодежная столица Омской области". Конкурс станет продолжением федеральной инициативы. В итоге регион обретет свою молодёжную столицу.

В конкурсе "Молодёжная столица Омской области" примут участие все муниципалитеты. Победитель получит статус, общественное признание и поддержку лучших молодёжных практик на уровне региона.

«В День молодёжи у нас стартовал региональный конкурс на присуждение статуса «Молодёжная столица Омской области». Его участниками станут муниципалитеты региона. По итогам определится район, который следующий год проведёт в этом почётном статусе. Убеждён, что конкурс станет достойным наследием федерального звания, в котором Омск проводит весь 2025 год. Прошу всех глав активно включиться в эту работу и подготовить заявки», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что новая практика ежегодного межмуниципального отбора позволит закрепить достигнутые результаты и расширить возможности для развития молодёжной политики на местах.

Заявки на участие в конкурсе уже принимаются, сбор будет открыт до 28 июля. Победителя определят 4 ноября — в День народного единства — в рамках Форума сельской молодёжи.

Важно отметить, что победа в региональном конкурсе откроет для муниципалитета возможность стать фокусной точкой региональной молодёжной политики, получив поддержку своих наработок и широкое общественное признание.