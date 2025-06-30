Иран получил информацию о желании США возобновить переговоры

Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

Он отметил, что если американские власти хотят возобновить переговоры с Ираном, то должны обеспечить ненападение на страну в будущем, пишет РИА Новости.

На фоне этих сообщений президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану и не говорил с ним после ударов по ядерным объектам.

Ранее президент США заявил, что без раздумий снова атакует Иран, если разведка сообщит, что там обогащают уран. Он также сообщил в своей соцсети Truth Social, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем.