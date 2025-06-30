В Перми по факту отравления выпускников в банкетном зале клуба White Hall возбуждено уголовное дело

В Перми по факту отравления выпускников в банкетном зале клуба White Hall возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что 25 июня зафиксированы обращения граждан в медицинские учреждения с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми.

В связи с изложенным, по указанию руководителя регионального следственного управления СК России Дениса Головкина в территориальном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.