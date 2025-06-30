Ректор УрФУ: запрет на использование ИИ студентами невозможен

Полностью запретить использование искусственного интеллекта при выполнении заданий студентами невозможно. К такому выводу пришел и.о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков.

По его словам, студенты инженерных специальностей все равно будут использовать нейросети, и поймать их на этом будет практически невозможно. Однако с гуманитарными науками все обстоит иначе. Следы использования ИИ при написании эссе, дипломных и курсовых работ можно отследить. Вопрос в том, как подойти к решению этой проблемы.

"Я считаю, что полный запрет использования будет невозможен: студенты сейчас быстрые, умные, хитрые. Цифровые технологии дают прирост, просто надо уметь их использовать", - отметил ректор.