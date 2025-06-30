Восстановлением жилья белгородцев, уехавших из России, будут заниматься после окончания СВО

Восстановлением жилья белгородцев, уехавших из России, будут заниматься после окончания СВО, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На последнем заседании оперативного штаба приняли решение по предложению глав муниципалитетов, что восстановлением жилья и транспорта, повреждённых в результате обстрелов, жителей, которые сейчас покинули Российскую Федерацию и не проживают на её территории, будем заниматься после окончания СВО в рамках действующего законодательства страны и Белгородской области", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее Гладков уже озвучивал вероятность такого разворота событий - в связи с нехваткой ресурсов. "Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратить на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? <...> Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство. Закончится специальная военная операция — отдельно соберемся и будем рассматривать <...> Получается нечестно и несправедливо. И правильно жалуются люди", — говорил Гладков в середине июня.