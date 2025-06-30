В Тюменской области в доход государства переданы дом и земельный участок, купленные бывшим чиновником

В Тюменской области в доход государства переданы дом и земельный участок, купленные бывшим начальником отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

Чиновник в 2022 году приобрел участок и дом общей стоимостью 9,7 млн руб. Также на расчетный счет поступило более 5 млн рублей. При этом законность происхождения доходов служащий не подтвердил. Чтобы скрыть приобретение имущества мужчина оформил недвижимость на своего тестя.

Прокурор обратил имущество в доход государства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Тюмени вынесли приговор бывшему начальнику одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 5,5 миллионов рублей. Взятки передавались за упрощение формальностей при регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности, а также за выдачу документов о проведении аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности без фактического прохождения аттестации.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на семь лет.

Также суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 5,5 млн рублей, которые подсудимый получил в результате совершения преступлений.