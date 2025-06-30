В Волгограде задержана банда подростков-экстремистов

Четверых подростков задержали по подозрению в участии в экстремистском сообществе в Волгограде. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, незаконное сообщество создал 17-летний местный житель. Он публиковал в мессенджере материалы с призывами к насильственным действиям в отношении отдельных религиозных и национальных групп.

Среди совершенных подростками преступлений – поджоги автомобилей мигрантов. В ходе обыска в гараже, где собирались фигуранты, найдено взрывчатое вещество промышленного производства.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней", "Реабилитация нацизма", "Незаконный оборот взрывчатых веществ" и ряду других.

Ранее подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, планировали нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая. Задержаны девять местных жителей, из них восемь несовершеннолетних.

По информации ФСБ, один из подростков в 2024 году через Telegram добровольно вступил в ряды террористов, после чего вовлек в группировку еще восьмерых жителей края.