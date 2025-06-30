Новый ректор УрФУ объявил о переезде СУНЦа

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета переедет в Новокольцовский микрорайон Екатеринбурга, где находится кампус УрФУ. Об этом во время своей первой пресс-конференции с журналистами рассказал и.о. ректора вуза Илья Обабков.

По его словам, произойдет это не раньше 2026 года. Но и здание на улице Данилы Зверева, 30 пустовать не будет. Его вуз отдаст на баланс города или Свердловской области под общеобразовательную школу.