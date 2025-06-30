Лавров: Ситуация в Армении – внутренние дела страны

Ситуация в Армении - это внутренние дела страны, но нападки на церковь вызывают озабоченность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости. Ранее также о происходящем в Армении как о внутренних делах республики отозвался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация была как можно скорее урегулирована на основе конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, как и других прав человека", - заявил Лавров.

На прошлой неделе в Армении стремительно нарастал конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и оппозиционно настроенными иерархами Армянской апостольской церкви (ААЦ). Несколько священнослужителей были арестованы – как и их сторонники из числа политиков и бизнесменов. Пашинян заявил о попытке госпереворота со стороны своих оппонентов.