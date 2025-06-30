Блогер Апачев получил срок на Украине

На Украине получил срок блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов). Решение принял Винницкий городской суд.

Блогер заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пишет ТАСС. Апачева судили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины"; "Коллаборационная деятельность", "Пропаганды войны", "Поддержка действий РФ на Украине". Своё решение украинские власти мотивировали тем, что Апачев принимал участие в мероприятиях в поддержку России.

Напомним, ранее Апачев получил штраф в России. Он приехал в освобожденный город Суджа в Курской области и изрисовал стены зданий нецензурными граффити. После он попытался объяснить это тем, что пытался так "поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити". Промышленный суд Курска оштрафовал блогера на 70 тыс. руб. Его признали виновным в мелком хулиганстве.